POZZUOLI– Sabato 26 maggio dalle ore 12,30 l’Istituto Professionale Lucio Petronio di Pozzuoli presenta “Profumi, colori e sapori del Sud nei giardini del Petronio”. E’ la seconda edizione di quest’evento che segna la conclusione del percorso professionalizzante degli alunni del terzo anno. Una mattinata dedicata sia alla buona cucina del Sud, sia alle meraviglie naturali del giardino dell’IPSEOA Petronio di Pozzuoli. La festa avverrà nella sede centrale dell’Istituto in via Matilde Serao 13, a Monterusciello. Gli ospiti saranno accolti nello spazio verde dell’IPSEOA dove gli alunni presenteranno i percorsi professionalizzanti, programmati dal Miur, secondo le indicazioni della Regione. I percorsi riguardano conoscenze e competenze trasversali a partire dall’enogastronomia e dal territorio del Sud Italia: Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

L’EVENTO – Il dirigente scolastico, Filippo Monaco afferma: «E’ un momento importante per gli allievi e i docenti che in questi anni hanno accompagnato i giovani a ottenere la qualifica professionale. Abbiamo voluto celebrare questo traguardo con una festa dedicata alla nostra buona cucina e ai sapori delle regioni del sud Italia. Il sud sta acquistando, grazie alla sua cucina, uno spazio sempre più importante nell’economia nazionale e internazionale. Noi vogliamo capire e seguire questo sviluppo; è il nostro compito come Istituto Professionale. Gli ospiti saranno accompagnati in un percorso fatto di sapori e di odori. Insieme ai nostri ragazzi ci sarà la possibilità di visitare il nostro giardino che sta diventando sede di eventi che coinvolgono la scuola e la popolazione».