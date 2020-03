POZZUOLI – «La prossima settimana inizieranno i lavori per la riapertura della rampa in entrata e in uscita della Variante Anas posta all’altezza di via Brancati a Monterusciello. Il percorso che ci ha portati all’avvio dell’intervento di ripristino è stato tortuoso ed ha richiesto più tempo di quanto programmato perché c’è stato bisogno di un’analisi accurata del sottosuolo, che ha evidenziato l’esistenza di una grossa cavità al di sotto del manto stradale, oltre al consueto iter burocratico per giungere alla gara per l’affidamento dei lavori. I disagi arrecati ai cittadini sono stati purtroppo inevitabili ma necessari per garantire l’incolumità degli automobilisti. Ora però siamo finalmente arrivati alla conclusione di questa vicenda e tra un mese circa la rampa di accesso in via Brancati sarà riaperta al transito veicolare». A dirlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che annuncia così l’inizio dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi, che riguarderanno il riempimento della cavità sottostante, la ripavimentazione stradale, la sostituzione dei guardrail e il rifacimento della segnaletica, oltre al diserbamento di tutta l’area. Opere che consentiranno la riapertura dello svincolo situato nella zona nord di Monterusciello.