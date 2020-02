POZZUOLI – Avranno inizio nei primi giorni della settimana prossima i lavori di risistemazione del manto erboso dello stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. Gli interventi saranno realizzati dal servizio giardini del comune di Pozzuoli: sono stati programmati per garantire maggiore qualità alle squadre impegnate sul campo comunale, in particolare alla Puteolana 1902, che ha lamentato problematiche relative alla tenuta del manto erboso e della struttura. Stessi problemi sottolineati più volte, negli ultimi anni, anche dalla Puteolana 1909 e dal Rione Terra, altri due “inquilini” del comune di Pozzuoli a cui hanno pagato il fitto per le partite casalinghe. Intanto l’amministrazione comunale ha permesso alla Puteolana 1902, in vista della partita di domenica in casa con il Forio, di sostenere l’allenamento di rifinitura proprio al Conte.