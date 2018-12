POZZUOLI – Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre 2018 andrà in scena al Rione Terra il Presepe Vivente, rinviato la scorsa settimana per il maltempo, che vede come protagonisti gli alunni degli otto circoli didattici di Pozzuoli. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Pozzuoli di concerto con le dirigenze scolastiche, avrà luogo dalle ore 10 alle 17. Gli alunni metteranno in scena, con abiti e scenografie appropriate, mestieri, arti e tradizioni del presepe napoletano e si alterneranno tra gli edifici e gli anfratti di via San Procolo, via Sant’Artema e via Duomo. Nel corso della due giorni, i visitatori potranno degustare piatti tipici della tradizione flegrea preparati dagli allievi dell’istituto alberghiero “Petronio” di Pozzuoli.