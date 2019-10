POZZUOLI – Giovedì mattina, alle 9, nella sala comunale di Palazzo Migliaresi al Rione Terra, avrà luogo il convegno “Alimentare il Benessere”. L’incontro, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord – Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, diretto da Luigi Castellone, si propone come l’occasione per fare il punto sul modello organizzativo, assistenziale e di prevenzione che l’ASL Napoli 2 Nord sta portando avanti da alcuni anni. Nel corso della giornata sarà presentato a dirigenti scolastici e docenti delle scuole del territorio il catalogo formativo che l’Asl ha messo a punto per supportare il corpo docente nella promozione dei corretti stili di vita.