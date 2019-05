POZZUOLI – Un presidio dinanzi all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per esprimere il proprio malcontento. I promotori dello sciopero sono i dipendenti della “Romeo Gestioni”, società che si occupa dei servizi di pulizia all’interno dell’istituto militare di via San Gennaro Agnano. I dipendenti, con contratti part time, chiedono alla “Romeo Gestioni” la ripartizione delle ore di lavoro avanzate dopo la fuoriuscita di alcuni colleghi dall’organico. Dalla parte dei manifestanti le sigle sindacali. «I lavoratori vivono una situazione economica estremamente complicata; il paradosso è che la società in questione produce ingenti utili da quest’appalto. Tutti i nostri tentativi di trovare una soluzione a questa problematica sono risultati vani. Chiediamo alla committenza di intervenire anche perché negli ultimi 4 anni sono state depauperate quasi 1000 ore di manodopera con ricadute insostenibili in termini di carichi di lavoro verso i lavoratori della struttura», dichiara Andrea Zenga dell’Ugl.

