POZZUOLI – Terreno che esce dai rubinetti in quella che dovrebbe essere acqua potabile. L’sos arriva dai residenti dei cosiddetti “45 alloggi” di via Parini, nel quartiere di Monterusciello. A confermare il “caso” è un video realizzato questa mattina all’interno di un’abitazione popolare dove da tempo gli abitanti sono preoccupati per la salubrità dell’acqua. La zona nelle settimane scorse fu interessata dalla formazione di un avvallamento causato da una perdita d’acqua che portò allo sgombero temporaneo degli alloggi popolari Iacp.