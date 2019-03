POZZUOLI – Un confronto tra operatori, esperti e rappresentanti istituzionali per creare un percorso comune che possa elevare il grado di professionalità nel settore turistico dell’area flegrea. E’ l’obiettivo del convegno su “Accoglienza e Promozione del Territorio: una relazione virtuosa”, in programma lunedì, 11 marzo 2019, dalle ore 17, presso il Complesso “Agave” di Pozzuoli. Il dibattito organizzato dal consorzio S.A.F.IM., in collaborazione con Federalberghi Campi Flegrei e istituto Alberghiero “Lucio Petronio” di Pozzuoli, sarà preceduto dai saluti istituzionali del Sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, e dell’Assessore regionale campano alla formazione e pari opportunità, Chiara Marciani.

I RELATORI – Gli interventi di approfondimento saranno a cura di Paolo Giulierini (Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei), di tre docenti universitari dell’Ateneo Federiciano di Napoli (Sergio Beraldo, Professore di Economia Politica del Turismo; Raffaele Sibilio, Professore di Sociologia esperto di formazione; Alessandro Giordano, Professore di Scienze Sociali esperto di comunicazione multimediale), di Carlo Palmieri (Vicepresidente di Sistema Moda Italia, con delega al Mezzogiorno) e di Roberto Laringe (Presidente di Federalberghi Campi Flegrei). I lavori, introdotti da Gennaro Picariello (Presidente del Consorzio S.A.F.IM.) e moderati da Melania Picariello (progettista del Consorzio S.A.F.IM.) saranno conclusi dal Presidente della Regione Campania, Onorevole Vincenzo De Luca e vedranno la partecipazione di Giuseppe Pugliese (Sindaco di Monte di Procida), Francesco Tarricone (Commissario prefettizio del Comune di Bacoli), Antonio Sabino (Sindaco di Quarto) e dei Dirigenti Scolastici Filippo Monaco (Ipseoa “Lucio Petronio” di Pozzuoli), Antonio Curzio (istituto superiore “Giovanni Falcone” di Pozzuoli) e Daniela Sciarelli (Isis “Montalcini” di Quarto).