POZZUOLI – Cento persone controllate e diciassette denunciate. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati nelle ultime ore dagli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli. Tra i fermati, molti sono stati sorpresi a fare footing lungo le sponde del lago Lucrino e del lago d’Averno. Nella stessa zona un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato a raccogliere ortaggi lungo la strada. Un’altra persona invece è stata trovata alle poste di via Napoli, nonostante fosse residente nel quartiere di Monterusciello. Infine un uomo è stato sorpreso in procinto di andare in barca insieme alla figlia.