QUARTO – In pochi mesi l’esclusiva e innovativa pizzeria, guidata dal maestro pizzaiolo Lello Testa, che ha aperto i battenti in via Santa Maria a Quarto, ha riscosso un enorme successo sia reale che mediatico. Numeri da record con migliaia di pizze realizzate e migliaia di stories e followers su Instagram. Pizzagram è un qualcosa in più di una pizzeria: è un nuovo modo di mangiare la pizza, gustando i sapori della tradizione campana e vivendo lo spirito dei social.

IL BOOM – Un nuovo concept di pizzeria, realizzato da “Testa Group”, che nei Campi Flegrei ha chiuso il 2018 con grandi numeri «Dico grazie a Gino Sorbillo, per il sostegno che dal primo momento ha dato al nostro progetto, e a Enzo Marmo – spiega il pizzaiolo Lello Testa- abbiamo avuto un boom inatteso e ringrazio tutte le persone che credono in noi. Pizzagram è sempre alla ricerca dei migliori prodotti campani e biologici a chilometro zero. Insomma, anche grazie al suo particolare piatto, Pizzagram è tutta nata storia».