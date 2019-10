POZZUOLI – L’ultimo saluto a Pierluigi Rotta, agente di polizia ucciso in una sparatoria a Trieste, si terrà a Lago Patria, attuale città di residenza della famiglia. I funerali sono previsti per venerdì 18 ottobre alle 10 nella parrocchia Sacra Famiglia. A partecipare alla cerimonia eucaristica i vescovi di Aversa e di Pozzuoli. Rotta, 34enne, era originario della città flegrea; il padre era stato in servizio presso il commissariato di Pozzuoli. Da qui la decisione del sindaco Enzo Figliolia di proclamare il lutto cittadino nella giornata dei funerali. Nei giorni scorsi sei pattuglie della municipale hanno promosso un presidio davanti alla sede del commissariato di polizia di Pozzuoli, a sirene spiegate, per onorare la memoria di Pierluigi.