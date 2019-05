LICOLA – Un camion per il trasporto di bibite si è ribaltato questo pomeriggio lungo la SS7 Quater tra Licola e Varcaturo. Il mezzo è di proprietà di un’azienda dell’area flegrea. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Illeso il conducente del mezzo, che nell’impatto non avrebbe riportato gravi conseguenze.