MUGNANO – Un pitone, forse abbandonato, è stato segnalato questa notte ai carabinieri della stazione di Mugnano lungo via Pietro Nenni. Come ha spiegato il passante che si è accorto della stranezza, l’animale, lungo circa un metro e mezzo, se ne stava sul ramo di un albero, nei pressi di un bar. I militari sono intervenuti immediatamente e, insieme ai vigili del fuoco di Napoli, hanno catturato l’animale. Il rettile è stato poi posto in una scatola di legno compensato che gli stessi carabinieri hanno realizzato velocemente per tenerci l’animale in sicurezza e comunque in modo che potesse respirare.

IL SEQUESTRO – Successivamente sono stati chiamati ad intervenire i colleghi del nucleo Cites di Napoli i quali hanno riconosciuto l’animale come un “Python Regius”. Il rettile è stato sottoposto a sequestro penale e verrà affidato ad una struttura idonea. Sono in corso le indagini per accertare da dove provenga e per perseguire i responsabili dell’abbandono.