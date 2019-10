POZZUOLI-Dopo l’esordio vincente sul campo del Martina Franca, prima partita davanti ai propri tifosi per il Rione Terra Volley impegnato oggi con l’Olimpica Avellino. Al PalaErrico (ore 18:00) un match da giocare con il piede pigiato sull’acceleratore per i flegrei contro la formazione irpina, già affrontata due volte nel precampionato, e che, in virtù del turno di riposo osservato alla prima giornata, farà il suo esordio proprio domani. LE PAROLE DEL COACH– In casa Rione Terra è tutto pronto in vista del match, valido per la 2^ giornata del girone B del campionato nazionale di serie B. Alla vigilia è il tecnico dei gialloblu, Costantino Cirillo, a presentare la gara e caricare i suoi ragazzi: “La vittoria all’esordio con il Martina Franca ci ha caricato ulteriormente, arriviamo alla partita di domani nelle migliori condizioni possibili dopo una settimana durante la quale ci siamo anche allenati con grande intensità. Domani dovremmo giocare non bene ma benissimo, Avellino, che conosciamo perchè l’abbiamo affrontata durante il precampionato, è una solida, da non sottovalutare, con ottime individualità che possono farci male. Dal canto nostro vogliamo dare continuità alla vittoria di Martina Franca, speriamo di vedere quanta più gente possibile al palazzetto”.