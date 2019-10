POZZUOLI – “Orientare per Occupare” è il titolo del convegno organizzato dall’agenzia per il lavoro Gesfor di Pozzuoli, in programma per venerdì 18 ottobre alle ore 18 presso l’hotel Neronensis. Alla manifestazione parteciperanno: il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia; Nunzio Nicola Costagliola, Responsabile Progetto Orientatori -Introduzione e coordinamento dei lavori; Andrea Cafà, Presidente FonARCom – I Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua; Matilde Marandola, Presidente AIDP (Associazione Italiana Direzione Personale) Gruppo Campania, Il valore umano – Ricerca e Selezione; Raffaele Sibilio, Docente di Sociologia Generale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Metodologia e Strumenti di Orientamento al Lavoro; Maria Antonietta D’Urso, Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania – Strumenti di Politica Attiva Regione Campania; Michele Raccuglia, Responsabile Macroarea Sud – Anpal Servizi Spa, Funzioni e Compiti dell’Anpal. Concluderà i lavori Chiara Marciani, Assessore della Regione Campania alla Formazione ed alle Pari Opportunità