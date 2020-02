POZZUOLI – Sono risultati tutti negativi i test effettuati sulle tre persone sottoposte oggi ai tamponi per il Coronavirus. Escluse quindi le infezioni per il maratoneta di 48 anni, ex marito di una donna di Pozzuoli, che si trovava da ieri all’ospedale San Paolo di Napoli; per il 19enne di Milano ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco e per il paziente deceduto all’ospedale Cardarelli, colpito da una polmonite che non ha nulla a che vedere con l’infezione da Coronavirus. In totale sono circa 20 i tamponi effettuati in giornata e che sono risultati negativi.