POZZUOLI – Domenica 15 dicembre alle ore 10.30 andrà in scena a Pozzuoli “Natale a 4 zampe”, manifestazione canina organizzata dal supermercato di Kira, associazioni di volontariato e il centro cinofilo Animal Park con il patrocinio del comune di Pozzuoli. Location che ospiterà la sfilata di cani di ogni razza e taglia sarà “Piazza a mare”.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono in corso presso il supermercato di Kira, in via Campi Flegrei, al costo di 3 euro con l’intero incasso che sarà devoluto alle associazioni di volontariato. Durante la manifestazione saranno presenti i cani delle unità cinofile delle forze dell’ordine. Saranno presenti anche unità mobili dell’Asl per l’applicazione gratuita dei microchip. L’evento è rivolto a tutti coloro che desiderano far sfilare i propri cani in una gara ispirata alla simpatia al fine di sensibilizzare tutti ad amare e non abbandonare gli animali e a rispettarli anche nei periodi di festa limitando al minimo l’uso dei classici fuochi pirotecnici che arrecano danni e terrorizzano gli animali. Le associazioni che prenderanno parte alla kermesse sono: Unità Partenopea Protezione Civile, Unità cinofila Guardia di Finanza, Protezione civile “Le Aquile”, A.N.G.E. (Associazione Nazionale Guardie Ecozoofile), A.N.T.A. (Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente).