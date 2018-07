Nasce il Naples Pass, la card virtuale per visitare Napoli

The Naples Pass, l'11 luglio la presentazione ufficiale a San Domenico Maggiore. Come Londra, Barcellona e Parigi, anche a Napoli nasce una app/card virtuale per visitare la città. Una serie di servizi e sconti integrati anche con Campania Artecard.