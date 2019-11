POZZUOLI – Nasce a Pozzuoli la sede flegrea dell’Associazione Nazionale Scuola Italiana, lo storico sodalizio fondato nel 1938 con lo scopo di venire incontro alle esigenze degli studenti, dei docenti, delle famiglie e delle scuole. Il Comitato dell’Area Flegrea Pozzuoli dell’Ansi per l’occasione ha organizzato un confronto sul tema: “L’istruzione e la Formazione in Italia: quale futuro?” che si terrà martedì 26 novembre alle ore 16.30 all’Hotel Gli Dei.

IL CONVEGNO – Introduce Antonia Monaco, presidente Ansi Flegrea Pozzuoli. Intervengono: Luisa Franzese (direttore generale Ufficio Scolastico Regionale), Domenico Manzo (vicepresidente nazionale Ansi), Vincenzo Figliolia (sindaco di Pozzuoli), Anna Attore (assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Pozzuoli). Relatori: Alberto Bottino (già direttore Usr Campania) e Mirella Scala (dirigente tecnico presso Usr Campania). La sezione dell’area flegrea dell’Ansi si è costituita in tempi recenti per volere di un gruppo di cittadini che ritengono di poter offrire ai giovani – e non solo – occasioni di riflessione e di impegno per una crescita culturale. Una crescita finalizzata all’acquisizione di conoscenze e competenze capaci di costituire la necessaria “cassetta degli attrezzi” che possa essere a sua volta passaporto per un futuro professionale, anche in relazione alle specifiche vocazioni del territorio. La problematica scelta e le ipotesi che saranno prospettate – che rappresenteranno il filo conduttore dell’incontro – offriranno l’occasione a quanti vorranno dare un contributo di idee, frutto di un confronto che gli organizzatori sperano possa essere l’avvio per un cammino di crescita. La sede dell’Ansi Flegrea Pozzuoli è in via Marotta a Monterusciello.