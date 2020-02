MONTE DI PROCIDA – Musica e solidarietà a Monte di Procida dove sabato sera si terrà un concerto gospel gratuito. L’iniziativa pro Compassion si terrà presso il Laboratorio delle Arti di via Torrione ed è stata organizzata assieme al gruppo Gospel choir Song and Praise. Compassion è un’associazione internazionale dedicata al sostegno dei bambini più poveri: i rappresentanti del sodalizio hanno a cuore le loro vite, le loro famiglie e le loro nazioni. Grazie al programma di adozione a distanza più di 1,8 milioni di bambini sono sostenuti a distanza per essere liberi dalla povertà.