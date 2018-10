MONTE DI PROCIDA – Disco verde dal Consiglio comunale all’iscrizione nel piano triennale delle opere pubbliche di due nuovi progetti per Monte di Procida. Ad Acquamorta previsti interventi per il sostegno e lo sviluppo della pesca, per un ammontare di 300.000 euro. Nell’ambito del Flag, a cui il Municipio di Monte di Procida ha aderito insieme ad altri Comuni, enti e stakeholder dell’area flegrea, saranno infatti realizzate opere ed infrastrutture con l’apporto di fondi europei, volte a riqualificare ed attrezzare le aree destinate alla Pesca.

IL DIBATTITO IN AULA – Grazie alla partecipazione ai bandi regionali a sostegno dell’edilizia scolastica, è stato iscritto nel piano e nel bilancio il progetto per la riqualificazione della scuola Corricella, che prevede interventi per oltre 850.000 euro: un progetto che potrà garantire una scuola più sicura, più moderna e più bella. Nel corso del Consiglio comunale sono state adottate una serie di variazioni di bilancio, per la gestione ordinaria e per interventi straordinari ed opere da realizzarsi entro il 2018. E’ stata inoltre rivista la pianta organica delle farmacie, in linea con quanto previsto dalle linee guida Anci e dagli ultimi provvedimenti in materia da parte del Consiglio di Stato, che affiancano visione amministrativa ed economico-commerciale, richiedendo una coerenza tra numero di abitanti e di farmacie.