MONTE DI PROCIDA – Un milione e 300mila euro a Monte di Procida per la riqualificazione architettonica di Piazza XXVII gennaio e strade annesse e la sistemazione di via Mennillo. I progetti sono finanziati dal Consiglio Metropolitano di Napoli, che ha approvato una delibera di aggiornamento e integrazione per 19 milioni e mezzo di euro dell’elenco degli interventi del Parco Progetti del Piano Strategico Metropolitano. Ulteriori delibere seguiranno, man mano che arriveranno e saranno vagliati i requisiti di ammissibilità a finanziamento dei progetti presentati dai Comuni nell’ambito del percorso del Piano Strategico che la Città Metropolitana sta portando avanti in maniera condivisa con i territori.

IL COMMENTO – «È il secondo atto – ha affermato il sindaco metropolitano, Luigi de Magistris – con cui stiamo procedendo alla concreta realizzazione del Piano Strategico Metropolitano, attraverso il quale intendiamo dare una svolta netta alla crescita e al miglioramento della qualità della vita dell’intero territorio. Siamo arrivati quasi alla metà del programma che ci siamo dati, altri provvedimenti seguiranno, il lavoro sinergico tra le forze politiche presenti in Consiglio Metropolitano e le amministrazioni comunali sta portando ad un risultato mai visto finora: lo sviluppo dell’area metropolitana attraverso il recepimento delle istanze, adeguatamente coordinate tra loro dalla Città Metropolitana, che provengo dal basso, direttamente dalle comunità».