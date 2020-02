MONTE DI PROCIDA – Nella mattinata di mercoledì, dalle 10 alle 12, presso il Laboratorio delle Arti di via Torrione a Monte di Procida, sarà presentato il “V Trofeo ACSI Flegrea calcio a 5 over 50”. Il torneo è organizzato in collaborazione con associazione Anteas Amici dei Campi Flegrei e l’Associazione Fidippide. Con questo torneo le due associazioni ogni anno puntano a promuovere l’attività sportiva nella fascia over 50 e a favorire la diffusione di un corretto stile di vita incentrato sullo sport e sulla prevenzione. Per quest’anno la competizione sarà dedicata all’ambiente con il progetto “Salviamo l’Ambiente In …. Formando”: difatti durante l’evento sportivo alle classi quarte e quinte di quattro scuole dei comuni flegrei di Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli e Quarto, sarà presentato il progetto in questione con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni alle cruciali tematiche dei “Rifiuti – Riduzione – Riciclo – Riutilizzo”.

LA MISSION – L’obiettivo è quello di formare i ragazzi sui temi dello sviluppo sostenibile, delle risorse dell’ambiente, dell’importanza della raccolta differenziata, dell’effetto serra, dell’utilizzo di prodotti eco sostenibili. A conclusione del momento formativo le scuole presenteranno, a loro volta, un progetto e la vincitrice otterrà un premio. Tutti gli alunni che parteciperanno alla competizione riceveranno una borraccia eco sostenibile. Prevenzione, salute e sport scendono in campo per formare al benessere.