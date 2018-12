MONTE DI PROCIDA – Nella giornata di domani, nell’ambito della rassegna “Natale in festa 2018”, si terrà l’evento di premiazione delle eccellenze sportive montesi. Il Comune di Monte di Procida ringrazierà i suoi giovani atleti in piazza XXVII Gennaio e presso il Laboratorio delle arti di via Torrione. A prender parte alla manifestazione saranno le associazioni e le società sportive del territorio.

IL CORTEO – «Questo evento vuole essere un’occasione per ringraziare e premiare pubblicamente quanti in paese si impegnano nello sport, ma anche e soprattutto tutti coloro che si adoperano per coinvolgere i giovani in un’attività sana ed educativa. Le targhe e le medaglie saranno un segno tangibile di tutti gli sforzi ed i sacrifici messi in campo da atleti e società sportive anche alla luce degli ottimi risultati raggiunti nelle varie discipline», fa sapere il sindaco Giuseppe Pugliese. Un festoso corteo partirà da piazza XXVII Gennaio alle 20, accompagnato dalla banda musicale, e raggiungerà il laboratorio delle arti.