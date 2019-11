PALMA CAMPANIA – I carabinieri della stazione di Carbonara di Nola hanno arrestato un 33enne di Palma Campania per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei genitori e incendio doloso. In stato di ebbrezza ha aggredito i genitori con cui convive e li ha minacciati di morte, poi ha messo a soqquadro l’abitazione e danneggiato la porta di ingresso. Infine è uscito e ha gettato a terra il motorino della madre parcheggiato in strada facendo uscire la benzina a cui ha dato fuoco mandando in fiamme lo scooter. A chiamare direttamente in caserma i genitori, in cui aiuto sono arrivati i carabinieri dopo pochi minuti.

IN CELLA – I militari hanno quindi velocemente ricostruito l’accaduto e arrestato il 33enne che non si era allontanato molto dall’abitazione. Condotto in caserma e terminate le formalità di rito, il 33enne è stato condotto nella casa circondariale di Poggioreale.