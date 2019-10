ISCHIA – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Ischia hanno effettuato un servizio antidroga nella zona della spiaggia di San Pietro. I poliziotti sono intervenuti dopo aver notato un ragazzo ed una ragazza che, seduti su una panchina, venivano frequentemente avvicinati da giovani provenienti dalla spiaggia. Gli agenti hanno bloccato i due recuperando un sacchetto che avevano gettato nella sabbia, contenente circa 7 grammi di marijuana già suddivisa in bustine. Inoltre, indosso al giovane, è stato rinvenuto un bilancino di precisione mentre nel suo appartamento è stato sequestrato un coltello sporco di droga. A.G.G., 19enne romeno con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la ragazza, una 17enne italiana, è stata denunciata per lo stesso reato.