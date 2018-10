BACOLI/MONTE DI PROCIDA – Dopo un pomeriggio di valutazioni, il commissario prefettizio Francesco Tarricone, ha deciso che le scuole di Bacoli resteranno aperte nella giornata di domani. Stessa scelta per il Sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che, dopo i controlli sulle scuole e l’eliminazione di alcune criticità per la viabilità, ha ritenuto di non dover procedere alla sospensione delle attività scolastiche. A Monte di Procida, Pozzuoli e Napoli invece i Sindaci hanno emesso le ordinanze di chiusura per facilitare lo svolgimento delle attività di controllo e di risoluzione delle problematiche causate dalle forte raffiche di vento di oggi.