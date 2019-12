POZZUOLI – Rinviate tutte le gare dei campionati dilettantistici regionali e provinciali. Lo ha deciso il comitato regionale della Campania. Salta dunque anche la partita in programma per oggi tra Puteolana 1902 e Casoria. Le gare rinviate, unitamente a quelle non disputate nella mattinata odierna e nella giornata di ieri, sabato 21 dicembre, saranno recuperate sabato 28 e domenica 29 dicembre prossimi.

IL MERCATO – Il rinvio della partita odierna potrebbe rivelarsi assai prezioso per i Diavoli rossi di Pozzuoli. La squadra guidata da Ciaramella versa in una vera e propria emergenza in attacco. Dopo la partenza di Mauel Guillari fresco di firma per il Costa d’Amalfi e l’infortunio a Roberto Palumbo, la società granata è alla disperata ricerca di una punta che possa rimpiazzare rimpiazzare le partenze e possibilmente assecondare le pretese di alta classifica dei puteolani. Sembrava praticamente fatta per il bomber Fabrizio Guarracino soffiato poi dalla squadra Calabra del Castrovillari. Il nome che torna ad essere in voga in queste ore è quello di Davide Evacuo fresco dall’esperienza poco felice in serie D con il Pomezia.