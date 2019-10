POZZUOLI – Tra le zone maggiormente colpite dal maltempo di queste ore c’è Cigliano dove questa sera si sono registrate forti criticità a causa dei lavori in corso lungo una delle principali strade di accesso. La pioggia forte ha provocato nuovi avvallamenti, dopo che il manto stradale era franato nei giorni scorsi, costringendo i residenti ad accedere attraverso un’angusta stradina di via Celle, dove lunghe code si sono formate su entrambe i sensi di marcia. Sul posto è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale per riportare la situazione alla normalità «Siamo stati nel traffico per due ore e adesso siamo bloccati nel quartiere perchè tutte le strade sono chiuse. In queste condizioni rischiamo di fare la fine dei topi in gabbia» ha raccontato un residente di Cigliano.