POZZUOLI – A causa delle cattive condizioni meteorologiche previste per domani, così come comunicato dalla Protezione Civile regionale, il Presepe Vivente animato dagli alunni degli otto circoli didattici di Pozzuoli, in programma al Rione Terra il 14 e il 15 dicembre, è rinviato con le stesse modalità a giovedì 20 e venerdì 21 dicembre.

RINVIATA LA BENEDIZIONE – Per gli stessi motivi anche la manifestazione “Angeli in coda”, prevista per sabato 15 dicembre alle ore 11 sulle sponde del Lago d’Averno, è stata rinviata a domenica 16 dicembre sempre alla stessa ora. L’evento è organizzato dal centro cinofilo “Animal Park” e dalla parrocchia San Michele Arcangelo e prevede la benedizione dei cani e un momento si sensibilizzazione ed educazione contro i botti.