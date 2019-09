POZZUOLI – La pioggia che si è abbattuta sul territorio di Napoli e provincia ha fatto i suoi primi danni. Un tratto di strada di via Carlo Rosini, a Pozzuoli, è sprofondato, causando un dissesto stradale di non poco conto. Sul posto sono intervenuti questa mattina i vigili del fuoco che hanno delimitato l’area per questioni di sicurezza. Problemi anche per i trasporti pubblici. Resta sospesa la circolazione ferroviaria fra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra: la causa dello stop ai treni della metropolitana è da ricercare nell’allagamento dei binari.