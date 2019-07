FUORIGROTTA – Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno denunciato in stato di libertà due uomini, per vendita e ricettazione di prodotti contraffatti. I poliziotti, in servizio di controllo del territorio in zona Fuorigrotta, hanno bloccato i due uomini nei pressi della fermata “Mostra” della Cumana, intenti a vendere t-shirt e cappellini con il logo delle Universiadi. Controllato il materiale, i poliziotti hanno rinvenuto cinquantatré magliette, tredici cappellini, quindici sciarpe e novantuno fasce tipo bandana, tutti contraffatti recanti il logo dell’evento. Il materiale è stato sequestrato e i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà.