LICOLA – «Licola come Bombay». A dirlo sono i residenti della zona che puntano l’indice contro le mancate misure di sicurezza nella zona del passaggio a livello della linea ferroviaria Licola-Torregaveta, in via dei Platani. Assenti anche gli operatori volti a garantire maggiore ordine e rispetto della circolazione sui due sistemi, ferrovia e strada. Da qui l’invito rivolto al Comune di Pozzuoli affinché solleciti l’Eav alla messa in sicurezza del passaggio a livello.