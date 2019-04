LICOLA – Controlli dei carabinieri del Nas per assicurare la salubrità del cibo che arriva sulle tavole dei consumatori. A Giugliano, in via S.Nullo, i militari hanno effettuato una verifica igienico-sanitaria in una pescheria. Nell’ambito del servizio di controllo sulla vendita di prodotti ittici i carabinieri del Nas hanno proceduto al sequestro amministrativo di 25 chili di molluschi bivalvi vivi della specie Mytilus Galloprovincialis poiché privi di bollatura sanitaria attestante il transito per un centro di spedizione.