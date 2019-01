POZZUOLI – Lasciò Napoli con le lacrime agli occhi ripromettendosi che sarebbe ritornato con il sorriso perché la città e i Campi Flegrei gli hanno trasmesso tanto. E dopo un anno Cristian Maggio, ex terzino destro del Napoli e oggi in forza al Benevento, ha mantenuto la sua promessa ed è tornato a Pozzuoli per seguire un’altra sua grande passione: la Vespa. Maggio nei giorni scorsi è stato in città ospite del “Vespa Club Pozzuoli”, invitato dal presidente Giuseppe Amirante che lo ha nominato socio onorario dell’associazione “con profonda riconoscenza per la sensibilità dimostrata”. L’ex calciatore della nazionale, la cui passione per le vespe gli è stata tramandata dal papà, ha apprezzato l’iniziativa del Vespa Club Pozzuoli che vanta numerosi iscritti.

1 di 6