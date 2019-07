POZZUOLI – Per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione, indifferibili ed urgenti, della condotta idrica posta in via Monterusciello presso l’incrocio Pendio Monterusciello, martedì 16 luglio 2019, dalle ore 9 alle ore 13, sarà interrotta l’erogazione idrica nelle seguenti zone: via Monterusciello tra il civico 45 fino all’incrocio con via Domitiana, via Conocchiella, via Pendio Monterusciello, traversa privata Monterusso, Parco Fausta e Parco Cuma; da via Montenuovo Licola Patria fino al Depuratore di Cuma, Parco La Palombara, Parco del Sole, Parco Azzurro, via Treppiccioni, Parco Enea e zone limitrofe; da via Arco Felice Vecchio alla mia Provinciale Cuma Licola (comprese tutte le traverse), via delle Colmate (comprese tutte le traverse).