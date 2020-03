L’APPELLO – Buongiorno sindaco, sono una cittadina di Barano, vorrei chiederti se in questo periodo critico dove addirittura è stato dichiarata la pandemia, sarebbe possibile fare la raccolta dei rifiuti porta a porta. Molti come me hanno i mariti che lavorano e di solito uscivo col bimbo a gettare i rifiuti nei punti di raccolta, mentre ora che non si può uscire col bimbo al seguito dovrei chiamare qualche familiare per gettare i rifiuti e ciò comporta un illecito penale perché si crea uno spostamento di gente. Ho scritto sia a te che al presidente della Campania De Luca fiduciosa di un riscontro. Grazie!