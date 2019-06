POZZUOLI – Professionecasa Pozzuoli, presente sul mercato flegreo dal 2017, ha in progetto l’apertura di un secondo punto vendita ad Arco Felice. L’agenzia ricerca pertanto una segretaria-assistente commerciale full time e tre consulenti esterni, tutti preferibilmente di Pozzuoli o zone limitrofe. I candidati ideali devono essere spigliati, dinamici e ambiziosi. Viene offerto per i consulenti un fisso mensile di 800 euro più provvigioni su vendite e affitti. Non è richiesta esperienza nel settore. Si tratta sicuramente di un’opportunità per tutti i giovani dell’area flegrea desiderosi di mettersi in gioco e imparare una professione ricca di soddisfazioni. Il curriculum può essere lasciato a mano in sede, a Pozzuoli via Matteotti 28, oppure inviato tramite email a: [email protected] (articolo sponsorizzato)