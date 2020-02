POZZUOLI – Momenti di tensione all’esterno dello stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli per un lancio di petardi e sassi da parte di alcuni tifosi del Pomigliano giunti in città per assistere alla sfida contro la Puteolana 1902. Un gruppetto dei circa 60 ospiti ha lanciato pietre e petardi contro i tifosi granata che si accingevano ad entrare nello stadio. In particolare un petardo avrebbe sfiorato una famiglia con bambini che passeggiava lungo la strada. Immediato è stato l’intervento della Polizia che ha scongiurato ogni contatto tra le due tifoserie. La situazione è tornata alla normalità dopo il fischio d’inizio della gara. Al momento tra i circa 60 tifosi del Pomigliano e i tifosi della Puteolana 1902 lo scontro resta verbale attraverso slogan di minaccia.