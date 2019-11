POZZUOLI – Portare alla luce momenti significativi e fasi importanti del recente passato di Pozzuoli, dei suoi insediamenti produttivi, dei suoi lavoratori ed abitanti. E’ questo l’obiettivo della mostra storico-documentaria “Dal secolo del lavoro e dell’industria a Pozzuoli. Foto, immagini e documenti” che avrà luogo al Polo Culturale (Palazzo Toledo, via Ragnisco 29) dal 21 novembre al 18 dicembre 2019. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Associazione “CittàMeridiana” e l’Amministrazione comunale di Pozzuoli. «E’ un lavoro che ha impegnato un team composto da specialisti e da semplici appassionati per oltre un anno, in una ricerca sistematica di fonti sia materiali che storiche, fornite anche dal fondo dell’Archivio Storico del Comune di Pozzuoli – spiega l’assessore alla Cultura Maria Teresa Moccia di Fraia -. Sarà quindi possibile, visitando le sale di passaggio Toledo, ricostruire l’economia industriale otto novecentesca della nostra Città: un racconto che rivolgiamo soprattutto alle giovani generazioni perché ci sia la consapevolezza del ruolo di rilievo che Pozzuoli ha avuto anche con impianti come l’Armstrong-Sofer e l’Olivetti».

LE FONTI – Il progetto è di Francesco Soverina, mentre la documentazione in esposizione sarà composta per gran parte dal copioso materiale raccolto, con pazienza e tenacia nel corso degli anni, dal signor Gennaro Chiocca, a lungo impiegato come tecnico nell’Ilva-Italsider di Bagnoli. Si tratta di un insieme variegato di fonti (cartoline postali, riproduzioni di planimetrie, opuscoli, pubblicazioni pubblicitarie, medaglie, ma soprattutto foto) che rischiava di andare disperso. Una documentazione che riguarda prevalentemente gli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli e che consente di ripercorrere la storia del grande complesso aziendale prima e dopo che avesse questa denominazione.