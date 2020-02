POZZUOLI – Dopo l’addio di Andrea Ciaramella, accasatosi a Malta con l’Hamrun Spartans, la panchina della Puteolana 1902 è stata affidata a Giovanni Iodice, secondo dell’ex tecnico granata. Insieme a Iodice, restano a Pozzuoli il preparatore atletico dei portieri Pasquale Mezzacapo e Gaetano Toto.

IL CURRICULUM – Giovanni Iodice vanta un’esperienza da allenatore: 3 anni al Pomigliano Calcio (con vittoria della Coppa Italia), Afro-Napoli United, San Pietro a Patierno e Frattese Calcio nell’ultima stagione. Da calciatore ha giocato sia in serie D che in serie C (tra i maggiori successi, l’esordio a 16 anni con la Palmese Calcio nella stagione 2002/2003 ed il Campionato vinto a Siracusa con la promozione in C1 a soli 21 anni, dove è stato il capitano più giovane nella storia dei siciliani).