QUARTO – Rifiuti, sterpaglie e abbandono. Ecco cosa resta della pista ciclabile di Quarto, dove del tappeto rosso riservato alle biciclette resta davvero poco. La triste immagine sta facendo il giro del web dove non sono mancate le critiche agli amministratori locali per le condizioni in cui versa il passaggio realizzato per gli amanti del ciclismo.