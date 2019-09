POZZUOLI – «La nostra Madonnina nell’indifferenza delle luci dei locali. Un invito a tutti ristoratori e alle istituzioni: è possibile un piccolo faretto che la può illuminare». La proposta, già presentata in più occasioni nel corso degli anni, è partita poche ore fa sui social network e sono già in tanti quelli che sembrano favorevoli all’idea di illuminare la statua della Madonna presente in piazza della Repubblica a Pozzuoli. Sul gruppo “Sei di Pozzuoli se…” sono tanti i messaggi e i like che sta ricevendo il post di Luigi Borrone, promotore dell’iniziativa.