POZZUOLI – Acqua potabile che puzza di gomma. È quanto denunciano i residenti di Licola, dove il problema va avanti da giorni. Dai rubinetti delle abitazioni di via Montenuovo Licola Patria e via Trepiccioni da qualche giorno l’acqua ha un sapore di gomma, così come l’odore che emana quando si aprono i rubinetti. Una situazione che sta preoccupando non poco i residenti. “Saranno due-tre giorni che la mattina soprattutto l’acqua puzza ed ha un sapore di gomma” racconta una residente di un parco privato di via Montenuovo.