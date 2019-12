POZZUOLI – «Io ho un sogno: il futuro è donna» E’ il tema dei seminari organizzati da Gesfor insieme ai comuni di Monte di Procida e Pozzuoli. Il primo appuntamento è per domani alle ore 12.30 presso la sala consiliare del comune di Monte di Procida, in via Panoramica. Dopodomani, invece, alle ore 10 il comune di Pozzuoli e Gesfor hanno organizzanto un seminario formativo/informativo per Biblioteca comunale in via Pietro Ragnisco. Interverranno il professor Nicola Nunzio Costagliola, referente Gesfor, e Marzia Del Vaglio, consigliere del comune di Pozzuoli. “Cogli al volo l’occasione di qualificarti e abilitarti partecipando gratuitamente a corsi di formazione legalmente riconosciuti, utilizzando i Voucher messi a disposizione dalla Regione Campania per le donne di età lavorativa tra i 18-50 anni”.