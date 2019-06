QUARTO – Traffico, ingorghi, clacson che suonano all’impazzata. Sono le scene di ordinaria “normalità” che giungono da Quarto, zona Bivio. Qui, come succede da anni, il traffico si paralizza e alle rotonde, tra via Campana, via Masullo e Corso Italia è il caos più totale. Un disagio continuo per automobilisti e residenti che devono fare i conti con la totale assenza della Polizia Municipale, la cui presenza sarebbe importante per regolare il traffico veicolare. Insomma, cambiano i sindaci, cambiano gli amministratori ma a Quarto restano i soliti problemi.