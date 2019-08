LICOLA – In seguito a un incendio divampato in una cava a Giugliano una densa nube di fumo ha avvolto la zona di Licola, accompagnata da puzza di bruciato e detriti. Paura tra i residenti della zona tra via Nullo e via Festinese. Da quanto si vede dalla foto inviata da un nostro lettore il fumo ha coperto il parco acquatico Pareo Park dove nelle piscine sono finito i detriti piovuti dall’alto. Le operazioni di spegnimento sono in corso.