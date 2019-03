POZZUOLI – Risale a qualche giorno fa l’incendio divampato a Firenze in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Gozzoli. Un adulto e un bambino sono stati salvati dalle lingue di fuoco. Ad avere la peggio un anziano di 83 anni che ha riportato ustioni molto gravi: l’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso al centro ustionati di Pisa. In 5 in totale sono stati trasportati in ospedale ma le loro condizioni non sono gravi. Le altre persone sono uscite autonomamente dall’edificio. Sul posto i mezzi del 118 e la polizia municipale. Ai vigili del fuoco di Firenze sono arrivati rinforzi da distaccamenti di Empoli e Prato. In azione gli agenti delle volanti di Firenze: in prima linea pure il poliziotto Eduardo Costa di Monterusciello, da 4 anni e mezzo in servizio nella città toscana.