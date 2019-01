NAPOLI – Ieri sera gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Giovanni-Barra e del reparto prevenzione crimine hanno denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione F.N, e V.M, entrambi 29enni, e con precedenti di polizia. Durante un servizio di controllo del territorio, in via dell’Alveo Artificiale, i poliziotti hanno bloccato una vettura sospetta, con due giovani a bordo, che nascondevano all’interno, in un involucro del portabagagli, 36.800 euro e 4 telefonini. I due giovani, al momento dell’accertamento, non hanno saputo fornire giustificazioni di quanto rinvenuto. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà e quanto ritrovato sottoposto a sequestro.