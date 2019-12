PORTICI– Il Rione Terra vince in trasferta con il San Sebastiano chiudendo con il sorriso il girone d’andata ed il 2019. È finita 1-2 al San Ciro di Portici, per la squadra di mister Montefusco decisive le reti di Lucignano, al primo gol con i flegrei, e di Lanuto. Di Giorgio per i locali, la rete del momentaneo pareggio.

LA CRONACA– Al San Ciro di Portici match vibrante dal primo munito. Al 10′, dopo la traversa colpita dall’ex di turno Imparato per i vesuviani, c’è l’episodio che incanala il match sui binari giusti per i flegrei: Corace sulla sinistra fa tutto bene, Lucignano di tacco la gira verso lo specchio ma Petrazzuolo, difensore dei padroni di casa, con un braccio evita il gol. L’arbitro non ha dubbi: rigore ed espulsione. Dal dischetto Lucignano non sbaglia ed Rione Terra si ritrova sopra nel punteggio ed in superiorità numerica. Partita in discesa? Macché, il San Sebastiano non molla e poco dopo con Giorgio, gran destro da fuori, impatta: al 20′ è 1-1. Tramortiti, i gialloblu reagiscono, al 23′ Lucignano può fare il bis ma coglie il primo legno di giornata. Si chiude così un frizzante primo tempo. Nell’intervallo mister Montefusco chiede ai suoi di aumentare i giri del motore e a pochi minuti dal rientro dagli spogliatoi cambia di nuovo il parziale: Orteca, ottimo il suo impatto, è bravo nell’inserirsi in area avversaria, poi è Lanuto a mettere dentro: all’8′ è 1-2. Successivamente domina il Rione Terra, forte anche della superiorità numerica, I puteolani al 21′ possono chiudere i conti ma c’è il secondo legno del match: Corace è sfortunato sul perfetto assist di Fusco. L’episodio incoraggia il San Sebastiano ed il finale di partita diventa thrilling: Imparato, come in apertura di gara, vede Granata fuori dai pali, prova il pallonetto ma ancora una volta la traversa salva i flegrei. Fino all’ultimo i padroni di casa provano l’assedio ma il Rione Terra controlla bene ed al triplice fischio può festeggiare per tre punti fondamentali.